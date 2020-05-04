Компания MARVRUS применяет виртуальную реальность к образованию

ⓒ MARVRUS

Сегодня мы познакомимся с компанией MARVRUS (마블러스), которая занимается разработками образовательных технологий на основе виртуальной реальности и искусственного интеллекта. У микрофона президент компании г-жа Им Сэ Ра.





MARVRUS - это стартап, созданный в конце 2015 года с целью обеспечения качественного образования для всех, независимо от уровня предварительной подготовки. Наш фирменный продукт - это инструмент для изучения английского языка под названием SPEAKIT. Работая учительницей английского языка, чтобы заработать деньги, необходимые для создания собственной фирмы, я обнаружила большой разрыв в уровнях образовании, существующий между жителями городов и сельских районов. Я также обнаружила, что дополнительные занятия английским языком составляет наибольшую часть расходов на частное образование. Конечно, английский язык лучше всего изучать за рубежом. Но далеко не все могут себе это позволить. Мне пришло в голову, что я могу использовать новейшие технологии, такие как виртуальная реальность и искусственный интеллект, чтобы позволить тем, кто живёт в отдалённых сельских районах, получить такие же знания, какие получают при обучении за рубежом. Для реализации этой идеи я создала команду разработчиков.





Компания MARVRUS является первым отечественным разработчиком программы изучения языка на основе виртуальной реальности. После окончания университета Ёнсе госпожа Им Сэ Ра задалась вопросом, как обеспечить качественное образование для большого количества людей. Она решила разработать образовательный контент, который уменьшил бы разрыв в знаниях между учащимися из богатых и бедных семей, между выходцами из городов и сельской местности. Вместе с другими разработчиками она создала приложение под названием SPEAKIT для изучения английского языка на основе виртуальной реальности.





ⓒ MARVRUS

Основная идея SPEAKIT заключается в том, что пользователи могут быстро выучить английский язык, не уезжая за границу. Приложение с использованием виртуальной реальности учит, как вести себя в реальных ситуациях, таких как бронирование гостиницы, посещение иммиграционного офиса, запись в учебное заведение за рубежом или собеседование при устройстве на работу. С помощью фото- и видеоматериалов, снятых в реальных ситуациях, приложение обеспечивает среду обучения, в которой пользователи могут общаться с носителями английского языка. Имевшиеся ранее подобные программы дистанционно подключают учителей английского языка. Однако они рассчитаны на занятия продолжительностью от 10 до 30 минут в день и стоят дорого. В отличие от них, наше приложение обеспечивает виртуальное моделирование различных повседневных ситуаций. Например, сцену похода по магазинам в Лос-Анджелесе можно повторять снова и снова без дополнительных затрат.





SPEAKIT предлагает более ста реальных жизненных ситуаций, снятых в таких городах как Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес и Сидней. Более 90% видеороликов были сняты в зарубежных странах, и все люди, участвующие в них, являются носителями английского языка. SPEAKIT использует технологию распознавания речи для анализа предыдущих разговоров пользователей. Основываясь на их данных, инструмент даёт персонализированные ответы учащимся, используя искусственный интеллект.





Компания MARVRUS имеет собственную технологию эмоционального искусственного интеллекта, способную анализировать голос, произношение, интонацию и содержание разговора. Она может анализировать даже выражение лица и такие чувства как страх или нервозность. Изучение иностранного языка связано с общением, а в процессе общения очень важно иметь правильное произношение. Если оно плохое, бывает трудно донести до собеседника необходимую информацию. Наше приложение помогает решить эту проблему.





Искусственный интеллект анализирует эмоциональные данные пользователей и предоставляет обратную связь в режиме реального времени. С помощью виртуальной симуляции различных ситуаций этот образовательный инструмент позволяет изучать английский язык в любое время и в любом месте. Это полезное приложение привлекло внимание операторов связи в стране и за её пределами.





SPEAKIT можно запускать в среде, подключённой к Wi-Fi. Однако этот инструмент является наиболее эффективным в среде 5G, где пользователи могут полностью погрузиться в настройки виртуальной реальности. Южнокорейский оператор мобильной связи SKT – одна из первых в мире компаний, которая начала коммерциализацию сетей 5G в апреле 2019 года. Наш продукт стал частью контента, доступного на смартфонах, работающих в сети 5G. Это редкий пример образовательного контента, который может заменить офлайновое обучение. В связи с тем, что всё больше и больше стран внедряют сеть 5G, они проявляют интерес к сервису изучения иностранных языков на основе виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Я уверена, что наше решение будет использоваться во многих странах.





Необычный образовательный контент привлекает внимание телекоммуникационных компаний в различных частях мира, включая Китай, Японию, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Европу. Однако виртуальная реальность – это лишь один из инструментов, используемых в образовательных решениях компании MARVRUS. В условиях глобальной пандемии COVID-19 образование без личного общения стало востребованным. Предлагая соответствующие услуги, необходимо в реальном времени знать, насколько интенсивно пользователи концентрируются на том, какой контент им нравится, и насколько эффективны эти услуги. Компания работает над новыми проектами, которые появятся на рынке во втором полугодии.