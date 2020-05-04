«Золотая неделя» и дополнительный бюджет дают надежду на оживление экономики

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Доверие южнокорейских потребителей демонстрирует признаки восстановления после того, как карантинным органам удалось преодолеть вспышку вируса COVID-19. Длинные выходные дни в начале мая, предстоящие чрезвычайные единовременные выплаты всем домохозяйствам и подготовка третьего дополнительного бюджета вселяют надежды на возрождение бизнеса. Ситуацию комментирует экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





С середины апреля число новых случаев COVID-19 в Республике Корея начало сокращаться. Режим социального дистанцирования пока действует, но всё больше людей готовы тратить деньги, посещая универмаги и торговые центры. Если в марте объём продаж в универмагах снизился на 38% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то с 1 по 20 апреля продажи снизились лишь на 5–6% в годовом исчислении. На период длинных выходных дней в конце апреля - начале мая объём бронирования туров по стране увеличился в среднем на 80%. Постепенное возвращение к нормальной жизни вселяет надежду на восстановление внутреннего потребления.





Так называемая «золотая неделя» началась с Дня рождения Будды, который отмечался 30 апреля. Она включает День трудящихся первого мая, День детей пятого мая и обычные выходные между ними. В этот период увеличились объёмы бронирования авиабилетов и гостиниц. Международный аэропорт Кимпхо, из которого выполняются внутренние рейсы, снова заполнен путешественниками. Ожидается, что в течение «золотой недели» южный остров Чечжудо посетят не менее 180 тысяч туристов.





В трудные времена люди воздерживаются от потребления. Но когда ситуация улучшается, они, как правило, тратят больше, чем обычно. Это явление называется компенсационным или отложенным потреблением. В Китае его называют ответным потреблением. Например, выручка в магазине люксовых брендов в Гуанчжоу составила всего лишь за один день 2 млн 700 тыс. долларов. 288 новых квартир премиум-класса в провинции Гуандун были распроданы в режиме онлайн за семь минут, а 14 супердорогих таунхаусов по цене 6 млн 600 тыс. долларов каждый распроданы за восемь секунд. Многие надеются, что компенсационное потребление в Китае приведёт к восстановлению потребления в других частях мира.





В Китае вспышка вируса COVID-19 пошла на спад ещё в марте. В результате карантинные меры были ослаблены, многие рестораны и магазины возобновили работу. В некоторых отраслях наблюдается рост потребления, которое в январе и феврале сократилось практически до нуля. Но это не значит, что потребление вернулось к стадии роста. Экономика Китая серьёзно пострадала из-за пандемии COVID-19, что привело к резкому снижению доходов, а значит и расходов домохозяйств. В Республике Корея сейчас аналогичная ситуация.





По данным Банка Кореи, совокупный индекс потребительских настроений в апреле составил 70,8 пункта. Показатель ниже ста означает, что большинство потребителей негативно относятся к экономическим перспективам. В декабре 2008 года после мирового финансового кризиса индекс составил 67,7 пункта. Сегодня потребители почти так же пессимистично относятся к экономическим перспективам, как и 12 лет назад. Мы говорили о некоторых положительных признаках, таких как компенсационное потребление. Но пока рано говорить о том, что настроения потребителей устойчиво меняются к лучшему.





В условиях затянувшейся пандемии COVID-19 настроения южнокорейских потребителей снизились до уровня мирового финансового кризиса 2008 года. Аналогичные результаты были получены в субиндексах, измеряющих отношение потребителей к своим собственным экономическим условиям, расходам, возможностям трудоустройства и уровню доходов в будущем. В рамках усилий по смягчению общественного беспокойства в связи с экономическим воздействием пандемии вируса COVID-19 правительство предоставит чрезвычайную единовременную помощь всем гражданам страны.





Ожидается, что чрезвычайная единовременная помощь сыграет роль катализатора внутренних расходов. Первоначально правительство решило помочь лишь домохозяйствам с доходами ниже средних, но затем было принято решение предоставить помощь всем без исключения. Если полученные деньги будут потрачены в краткосрочной перспективе, например, в июне и июле, то, экономика прибавит в росте как минимум 0,36%. Ожидается, что это поможет смягчить экономические последствия пандемии COVID-19. Помощь особенно нужна во втором квартале, который будет наиболее трудным периодом.





Правительство считает, что двух дополнительных бюджетов будет недостаточно для восстановления экономики. 28 апреля президент Мун Чжэ Ин назвал продолжающийся кризис, связанный с пандемией COVID-19 «ситуацией экономической войны» и поднял вопрос о подготовке третьего дополнительного бюджета. Если первый дополнительный бюджет был в основном направлен на оказание помощи малому бизнесу, а второй – на чрезвычайную единовременную помощь жителям страны, то целью третьего станет стабилизация ситуации с занятостью. Соответствующий законопроект должен получить одобрение парламента в июне или июле. Общая сумма трёх дополнительных бюджетов, направленных на то, чтобы справиться с экономическим воздействием пандемии COVID-19, правительство примет в этом году три дополнительных бюджета. Их общая сумма превысит 50 трлн вон или около 45 млрд долларов. Все дополнительные бюджеты должны исполняться надлежащим образом, чтобы способствовать оживлению внутреннего потребления.