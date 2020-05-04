



Дата рождения: 1 февраля 1991 г.

Рост: 166 см

Вес: 46 кг

Ким Мин А – ведущая прогноза погоды на телеканале JTBC и развлекательных программ на каналах YouTube. Родилась в 1991 году в городе Анян провинции Кёнгидо. Окончила педагогический университет Кёнин по специальности «Учитель начальных классов». До прихода на телевидение работала стюардессой в авиакомпании Asiana Airlines. После этого некоторое время работала в компании C&M. В 2015 году получила предложение стать ведущей прогноза погоды на телеканале JTBC. Первый утренний выпуск новостей с её участием вышел 4 января 2016 года. Ким Мин А раскрыла свой потенциал несколько лет спустя благодаря участию в различных программах на телеканалах YouTube. Ролики с её участием стабильно набирают рекордное количество просмотров. В июле 2019 года она стала постоянной ведущей третьего сезона развлекательной программы Why Man (왜냐맨) вместе с бывшим прогеймером Чан Мин Чхолем (장민철). С января 2020 года один раз в месяц принимает участие в съёмках телеканала Workman (워크맨), в котором рассказывает о различных видах временных работ в Корее. Параллельно с этим часто появляется в передачах телеканалов KBS Joy, KBS2, tvN, а также большого количества YouTube каналов.