Майский цикл передач «Корейские сказки» Выпуск 1 Сказка о Кхончви и Пхатчви

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«Сказка о Кхончви и Пхатчви» - это старая корейская сказка, которая была сложена ещё в середине эпохи династии Чосон. В семье человека по имени Чхве Ман Чхун и его жены, госпожи Чо, долго не было детей. Они ходили по самым известным буддийским храмам, чтобы небеса послали им ребёнка, и вот, наконец, у них родилась дочь, которую назвали Кхончви. Родители берегли малышку как зеницу ока, но спустя всего три месяца после рождения девочки в семье случилось горе. Госпожа Чо умерла, когда Кхончви не исполнилось и ста дней.

Время шло своим чередом. В тот год, когда Кхончви должно было исполниться четырнадцать, её отец женился снова.









- Вот! Посмотрите на неё! Я ей одно слово – а она мне десять, - с нарочито грустным видом ответила ей мачеха.

- Я ведь просил тебя относиться к мачехе как к родной матери, - сердито упрекнул Кхончви отец. – Как ты можешь так перечить взрослым?!





“아이고, 설거지 좀 시켰더니 그게 싫어서 그릇을 내동이 쳐 깨버렸네”

“어머니. 그게 아니라...”

“저.. 저 것 좀 보세요. 내가 한 마디하면 열마디로 대들어요”

“새어머니를 친어머니처럼 모시라고 했잖니~ 어른한테 꼬박꼬박 말대꾸를 하다니 원~”









Стоило мужчине только уйти из дома, как мачеха и Пхатчви начинали поручать Кхончви разные дела по дому и даже пытались рассорить её с отцом. Теперь отец бедной девочки слушал только мачеху, а Кхончви приходилось выполнять поручения злой женщины.









- Не плачь, Кхончви.

- Вы… Вы кто? - удивлённо спросила Кхончви.

- Перестань плакать, лучше поешь сначала этих фруктов, - ответила ей корова. – Даже Небеса знают о твоей доброте, Кхончви. Возьми этот железный плуг, чтобы вспахать поле.

- Спасибо! Спасибо!





“콩쥐야~ 울지마라”

“누..누구세요”

“자, 그만 울고 배가 고플테니 여기 이 과일부터 먹도록 해라.”

“고맙습니다~고맙습니다”

“콩쥐 네가 얼마나 착한지는 하늘에서도 잘 알고 있단다.

자 여기 이 쇠호미로 밭을 매도록 하거라”

“고맙습니다”

‘과일은 집에 가서 팥쥐랑 나눠먹고, 밭부터 매야겠다~









Теперь, когда все дела были сделаны, Кхончви могла отправиться к родственникам, но с огорчением обнаружила, что её одежда и обувь давно превратились в лохмотья, а другой одежды у неё не было. В отчаянии она села и расплакалась.









- Вы сразу заметили, что палочки разные. Как же вы не заметили, что подменили вашу жену? – донёсся голос Кхончви из-за двери.

- Что это значит? Кто там за дверью? – удивлённо воскликнул правитель.





“콩쥐야~콩쥐야~”

“어 두꺼비 니가 왠 일이니?”

“그 독은 밑에 구멍이 뜷려있어.

그래서 너가 아무리 열심히 물을 채워도 그 구멍으로 물이 빠져나가는거야”

“그럼 어떻하지? 독에 물을 채우지 못하면 외갓집엘 못가는데...”

“너무 걱정마. 내가 독 아래서 구멍을 막아줄테니까 어서 물을 길어와”

“정말~ 고맙다”