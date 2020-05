Рэпер Чхан Мо спел вместе с английским рэпером Stormzy

ⓒ Warner Music Korea, AMBITION MUSIK, YONHAP News

6 мая глобальный музыкальный лейбл Warner Music Korea сообщил, что в свет вышла совместная песня 'Own It' с участием южнокорейского хип-хоп артиста Чхан Мо (창모) и английского рэпера Stormzy. Бывшая участница группы Wonder Girls Хе Рим в июле выходит замуж за тхэквондиста Син Мин Чхоля. А совсем скоро, 11 мая, группа NU'EST выпускает свой восьмой по счёту мини-альбом «Ноктюрн». О подробностях мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».