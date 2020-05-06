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Любимые песни родителей

#Мелодии Кореи l 2020-05-06

Мелодии Кореи


Раньше песни были неотъемлемой частью жизни корейцев: ни одно деревенское застолье не обходилось без задушевной песни местного певца, поэтому, наверное, у каждого корейца преклонного возраста есть песня, которая ассоциируется с такими праздниками. В честь Дня родителей, который отмечается в Корее 8 мая, мы подготовили песни, которые любит старшее поколение корейцев.


Выпуск 462. Любимые песни родителей

* Песня «Чханбу тхарён» – Чон Тхэ Ён (вокал)

* Отрывок «Родительская благодать» из песни «Хвесимгок» – Ким Ён Им (вокал) 

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором старик Сим ищет кормилицу для дочери – Сон Чхан Сун (вокал)

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