



Раньше песни были неотъемлемой частью жизни корейцев: ни одно деревенское застолье не обходилось без задушевной песни местного певца, поэтому, наверное, у каждого корейца преклонного возраста есть песня, которая ассоциируется с такими праздниками. В честь Дня родителей, который отмечается в Корее 8 мая, мы подготовили песни, которые любит старшее поколение корейцев.





Выпуск 462. Любимые песни родителей

* Песня «Чханбу тхарён» – Чон Тхэ Ён (вокал)

* Отрывок «Родительская благодать» из песни «Хвесимгок» – Ким Ён Им (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором старик Сим ищет кормилицу для дочери – Сон Чхан Сун (вокал)