Любимые песни родителей
2020-05-06
#Мелодии Кореи l 2020-05-06
Раньше песни были неотъемлемой частью жизни корейцев: ни одно деревенское застолье не обходилось без задушевной песни местного певца, поэтому, наверное, у каждого корейца преклонного возраста есть песня, которая ассоциируется с такими праздниками. В честь Дня родителей, который отмечается в Корее 8 мая, мы подготовили песни, которые любит старшее поколение корейцев.
Выпуск 462. Любимые песни родителей
* Песня «Чханбу тхарён» – Чон Тхэ Ён (вокал)
* Отрывок «Родительская благодать» из песни «Хвесимгок» – Ким Ён Им (вокал)
* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором старик Сим ищет кормилицу для дочери – Сон Чхан Сун (вокал)
2020-05-06
2020-05-06 15:12:04
2020-05-06 15:00:15
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