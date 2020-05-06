Открытие бейсбольного сезона в РК

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5 мая в Корее состоялось открытие 39-го бейсбольного сезона. Впервые в истории показательные матчи транслировали в прямом эфире американский канал ESPN и японский канал SPOZONE. Несмотря на то, что матчи проходили без зрителей, два из пяти матчей начались с задержкой в 30 минут, а матч в Кванчжу прерывался из-за разгоревшегося неподалёку пожара, спортсмены продемонстрировали интересную игру, а фанаты активно поддерживали их всевозможными способами. В пяти матчах 10 раз был выбит хоумран, и впервые в истории корейского бейсбола иностранный питчер показал игру с сухим счётом. Телевизионный рейтинг матчей также впервые достиг максимума. По телевидению матчи посмотрели примерно 2 млн 160 тыс человек, а количество зрителей на интернет-порталах увеличилось в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Открытие сезона Корейской лиги профессионального бейсбола привлекло внимание международных спортивных каналов по нескольким причинам. Во-первых, из-за пандемии COVID-19 сейчас практически все спортивные чемпионаты приостановлены. Корейский бейсбол находится не на уровне лучших мировых лиг, но всё же отличается довольно высоким уровнем и необычной манерой игры, что может быть интересно и для поклонников первоклассного бейсбола. Кроме того, открытие сезона стало интересным с точки зрения успешной борьбы с коронавирусом.

Как отметил президент Корейской профессиональной бейсбольной лиги Чон Ун Чхан, открытие сезона стало возможным благодаря огромным усилиям медицинского персонала и сотрудничеству граждан страны. Карантинные органы допускают, что в зависимости от развития ситуации с COVID-19 будет поэтапно разрешаться вход зрителей на матчи.

Изначально открытие сезона было намечено на 28 марта, но оно было отложено из-за вспышки вируса COVID-19. В корейском профессиональном бейсболе одна лига, в которую входят 10 команд. Обычно регулярный сезон открывается в марте, а сезон плей-офф – осенью, тогда и определяется чемпион страны, одержавший четыре победы в серии плей-офф. Каждая из команд профессиональной лиги может провести 144 игры.