Вице-председатель Samsung Electronics принёс публичные извинения

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6 мая вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён пообещал, что руководство не будет передано его детям, а Samsung Electronics сменит политику, чтобы избавиться от стереотипа компании, в которой нет места профсоюзам. Ли Чжэ Ён принёс извинения и взял на себя ответственность за то, что компания не смогла соблюсти закон и этику на пути превращения в передовую международную компанию. Он пообещал, что вопрос о передаче руководства больше подниматься не будет.

Ли Чжэ Ён также отметил, что корпоративная культура Samsung не смогла развиваться в ногу со временем, в связи с чем в отношении многих руководящих лиц сейчас ведётся расследование. «Я полностью осознаю свою ответственность», - с сожалением высказался вице-председатель Samsung Electronics. Он выразил твёрдое намерение в том, что отныне все юридические предписания будут строго соблюдаться. Сам Ли Чжэ Ён намерен сосредоточиться на делах, способных повысить значимость компании.

Заявление вице-председателя Samsung Electronics было сделано по рекомендации комитета по надзору за законопослушностью компании. Комитет приступил к работе в феврале этого года после соответствующих рекомендаций Верховного суда, который постановил пересмотреть дело по обвинению Ли Чжэ Ёна в коррупции. 11 марта комитет порекомендовал обвиняемому выразить сожаление и принести извинения по поводу попытки перехвата руководства концерном и лично объявить об отказе от политики руководства, в которой нет места профсоюзам.

Заявление Ли Чжэ Ёна может благоприятно повлиять на развитие всей группы Samsung. Пока акции концерна продолжают расти, а эксперты предсказывают перерождение Samsung в новом формате.