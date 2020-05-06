РК перешла на режим повседневного карантина

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С 6 мая Республика Корея перешла на режим повседневного карантина, который разрешает социальную активность при условии соблюдения необходимых мер предосторожности. Такое решение было принято спустя 45 дней после введения режима социального дистанцирования, поскольку со второй половины апреля количество новых случаев вируса COVID-19 колеблется в пределах десяти в сутки.

При новом режиме необходимо соблюдать следующие пять правил: оставаться 3-4 дня дома при симптомах простудных заболеваний, соблюдать дистанцию между людьми в две вытянутые руки, мыть руки и прикрываться рукавом при кашле, дважды в день проветривать помещение и регулярно проводить стерилизацию, помнить друг о друге даже на расстоянии.

Кроме того, выделены четыре правила личного карантина - это ношение масок, стерилизация окружающего пространства, соблюдение мер предосторожности людьми из группы риска и пожилыми людьми старше 65-ти лет, а также здоровый образ жизни. Для соблюдения карантина в общественных местах с большим скоплением людей были выделены отдельные правила, которым должны следовать как посетители, так и сотрудники. Кроме того, в государственных и частных компаниях должны быть назначены ответственные за карантин, которые должны сообщать в пункты здравоохранения о наличии симптомов заболевания у сотрудников.

На первом этапе ослабления карантинных ограничений откроются государственные парки, крытые спортивные объекты, музеи и выставочные залы. Далее последует открытие концертных и спортивных площадок. С 13 мая планируется поэтапное открытие школ начиная с выпускного класса школы старшей ступени. Церкви, учебные курсы и заведения развлекательного характера, предполагающие скопление людей, могут вернуться к работе при условии соблюдения карантинных правил и предписаний местной администрации. Тем не менее, переход на более мягкий карантинный режим не означает окончания борьбы с COVID-19. Угроза второй вспышки или незаметного распространения заболевания по-прежнему существует, считают в правительстве.