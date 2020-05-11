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Мини-маркет в РК «Пхёнвичжом» ч.1

#Живя в Корее l 2020-05-10

Воскресный журнал

Мини-маркет в РК «Пхёнвичжом» ч.1

- Что такое мини-маркет?

- Причина популярности мини-маркетов в РК

- Товары, которые вы должны купить в мини-маркетах в РК  

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