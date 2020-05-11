Мини-маркет в РК «Пхёнвичжом» ч.1

После пандемии COVID-19 южнокорейскую экономику ожидает V-образное восстановление
2020-05-11
#Живя в Корее l 2020-05-10
- Что такое мини-маркет?
- Причина популярности мини-маркетов в РК
- Товары, которые вы должны купить в мини-маркетах в РК
2020-05-11
2020-05-11
2020-05-11 17:04:54
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >