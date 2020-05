Свежий обзор творчества OH MY GIRL

ⓒ WM Entertainment

Вторая рубрика мая посвящена творчеству группы Oh My Girl (오마이걸). Это южнокорейская гёрл-группа, продюсируемая агентством WM Entertainment. В коллективе семь участниц: лидер группы Хё Чжон (효정), Ми Ми (미미), Ю А (유아), Сын Хи (승희), Чи Хо (지호), Пи Ни (비니) и А Рин (아린). Oh My Girl дебютировала 20 апреля 2015 года и выступает на сцене вот уже пять лет. За это время певицы успели записать большое количество музыкальных альбомов. Их первая работа получила название Oh My Girl. Это мини-альбом из четырёх песен, в полной мере раскрывающих всё очарование певиц. Заглавный трек «Купидон» (Cupid) представляет собой песню о милой девушке, испытывающей чувства к молодому человеку. Не в силах больше терпеть она прибегает к помощи бога любви Купидона. Это первая музыкальная композиция, открывшая рубрику этой недели. После успешного дебюта в этом же году выходит очередной мини-альбом Closer с одноимённым заглавным треком, а на следующий год - Pink Ocean с заглавным треком «Лжец, лжец» (Liar Liar). У набирающей успех группы, как и полагается, появляется собственный фан-клуб, получивший название Miracle или «Чудо». В 2017 году Oh My Girl представляет четвёртый по счёту альбом Coloring Book. К сожалению, в этом же году группу покидает одна из участниц по имени Чин И (진이). Несмотря на это, девушки продолжают работать всемером, и в 2018 году выходят ещё два мини-альбома Secret Garden и Remember Me. В продолжение рубрики прозвучала песня «Помни меня» (불꽃놀이).

В 2019 году выходит первый студийный альбом Oh My Girl под названием «Пятый сезон» (다섯 번째 계절). Видеоклип к одноимённому заглавному треку является самым популярным на YouTube видеороликом группы. На сегодняшний день его посмотрели более 23,5 миллиона пользователей. Это третья музыкальная композиция данной рубрики. 27 апреля этого года состоялся релиз седьмого мини-альбома группы NONSTOP. В него вошло пять новых песен с заглавным треком «Слегка взволнована» (살짝 설렜어) или Nonstop. Очень часто говорят, что между женщиной и мужчиной не может быть дружбы, и обязательно кто-нибудь из двоих тайно испытывает особые чувства. В песне «Слегка взволнована» как раз поётся о таких отношениях. Это последняя композиция рубрики этой недели.