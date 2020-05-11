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Борьба за мой путь (10) 기다릴게요.

#Говорим как герои сериалов l 2020-05-10

Говорим как герои сериалов

Диалог недели

장예진 (Чан Е Чжин)： 어쨌든 제가 대리님 이별에 책임도 있고... 

대리님도 저한테 흔들리셨구. 

Во всяком случае я ответственная за ваше расставание... 

я вам тоже нравилась.
지금 당장은 좀 힘드시겠지만 제가 기다릴게요.

Сейчас, наверное, сложно принимать какое-либо решение, 

но я подожду

김주만 (Ким Чжу Ман)：예진 씨. 시간이 아주 오래 지나서 제가 설희 말고 다른 사람 

만날 수 있겠죠. 

 Е Чжин. Может быть, спустя долгое время, я смогу забыть 

 Соль Хи и встретить другого человека.
 근데 그 때도 예진 씨는 아니에요.

Но даже тогда это будете не вы, Е Чжин. 


Фраза недели

기다릴게요

[Ки да риль кэ ё] 

Я подожду


Грамматика 

기다리다 – глагол, который переводится как «ждать». Далее добавляется суффикс  будущего времени –ㄹ거 с глагольной связкой –이다 и окончанием неофициально-вежливого стиля речи -요. Все вместе получается 기다릴게요.  


Внимание

☞ в форме разговорной речи 기다릴게

☞ в форме официально-вежливого стиля речи 기다리겠습니다


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