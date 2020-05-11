Борьба за мой путь (10) 기다릴게요.

После пандемии COVID-19 южнокорейскую экономику ожидает V-образное восстановление
2020-05-11
#Говорим как герои сериалов l 2020-05-10
Диалог недели
장예진 (Чан Е Чжин)： 어쨌든 제가 대리님 이별에 책임도 있고...
대리님도 저한테 흔들리셨구.
Во всяком случае я ответственная за ваше расставание...
я вам тоже нравилась.
지금 당장은 좀 힘드시겠지만 제가 기다릴게요.
Сейчас, наверное, сложно принимать какое-либо решение,
но я подожду
김주만 (Ким Чжу Ман)：예진 씨. 시간이 아주 오래 지나서 제가 설희 말고 다른 사람
만날 수 있겠죠.
Е Чжин. Может быть, спустя долгое время, я смогу забыть
Соль Хи и встретить другого человека.
근데 그 때도 예진 씨는 아니에요.
Но даже тогда это будете не вы, Е Чжин.
Фраза недели
기다릴게요
[Ки да риль кэ ё]
Я подожду
Грамматика
기다리다 – глагол, который переводится как «ждать». Далее добавляется суффикс будущего времени –ㄹ거 с глагольной связкой –이다 и окончанием неофициально-вежливого стиля речи -요. Все вместе получается 기다릴게요.
Внимание
☞ в форме разговорной речи 기다릴게
☞ в форме официально-вежливого стиля речи 기다리겠습니다
2020-05-11
2020-05-11
2020-05-11 17:04:54
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