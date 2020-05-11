Борьба за мой путь (10) 기다릴게요.

Диалог недели

장예진 (Чан Е Чжин)： 어쨌든 제가 대리님 이별에 책임도 있고...

대리님도 저한테 흔들리셨구.

Во всяком случае я ответственная за ваше расставание...

я вам тоже нравилась.

지금 당장은 좀 힘드시겠지만 제가 기다릴게요.

Сейчас, наверное, сложно принимать какое-либо решение,

но я подожду

김주만 (Ким Чжу Ман)：예진 씨. 시간이 아주 오래 지나서 제가 설희 말고 다른 사람

만날 수 있겠죠.

Е Чжин. Может быть, спустя долгое время, я смогу забыть

Соль Хи и встретить другого человека.

근데 그 때도 예진 씨는 아니에요.

Но даже тогда это будете не вы, Е Чжин.





Фраза недели

기다릴게요

[Ки да риль кэ ё]

Я подожду





Грамматика

기다리다 – глагол, который переводится как «ждать». Далее добавляется суффикс будущего времени –ㄹ거 с глагольной связкой –이다 и окончанием неофициально-вежливого стиля речи -요. Все вместе получается 기다릴게요.





Внимание

☞ в форме разговорной речи 기다릴게

☞ в форме официально-вежливого стиля речи 기다리겠습니다



