



Режиссер: Ким Чжон Гвон

Жанр: мелодрама

В ролях: Ким Ха Ныль, Ю Чжи Тхэ

Премьера: 27 мая 2020 г., повторная премьера 27 мая 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.





Молода девушка Со Ын живёт в 1979 году, парень по имени Ин – в 2000 году. В момент, когда луна полностью затмевает солнце из старой рации в доме Со Ын раздается нежданный голос: «Проверка связи. Прием». Так начинается романтическая история любовных отношений между двумя героями.