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Тоже (동감)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-05-11


Режиссер: Ким Чжон Гвон

Жанр: мелодрама

В ролях: Ким Ха Ныль, Ю Чжи Тхэ

Премьера: 27 мая 2020 г., повторная премьера 27 мая 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.


Молода девушка Со Ын живёт в 1979 году, парень по имени Ин – в 2000 году. В момент, когда луна полностью затмевает солнце из старой рации в доме Со Ын раздается нежданный голос: «Проверка связи. Прием». Так начинается романтическая история любовных отношений между двумя героями.

Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
Тоже (동감)
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