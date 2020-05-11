После пандемии COVID-19 южнокорейскую экономику ожидает V-образное восстановление
2020-05-11
#Новости шоу-бизнеса l 2020-05-11
Режиссер: Ким Чжон Гвон
Жанр: мелодрама
В ролях: Ким Ха Ныль, Ю Чжи Тхэ
Премьера: 27 мая 2020 г., повторная премьера 27 мая 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.
Молода девушка Со Ын живёт в 1979 году, парень по имени Ин – в 2000 году. В момент, когда луна полностью затмевает солнце из старой рации в доме Со Ын раздается нежданный голос: «Проверка связи. Прием». Так начинается романтическая история любовных отношений между двумя героями.
2020-05-11
2020-05-11
2020-05-11 17:04:54
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