Песня «Восемь» (에잇) – лидер iTunes в 59 странах мира





Певица IU (наст. имя Ли Чжи Ын) и участник BTS Suga 6 мая выпустили совместную песню под названием «Восемь» (에잇). На следующий день после релиза новый сингл занял вершины музыкального чарта iTunes в США, Франции, Сингапуре и других 59 странах мира, - сообщают в продюсерском агентстве EDAM Entertainment. По состоянию на 9 мая песня также занимает первые строчки в музыкальных чартах Кореи, таких как Bugs! (벅스), Melon (멜론) и Genie Music (지니뮤직). Работа IU и Suga, пользующихся высокой популярностью, изначально привлекла к себе большое внимание. Оба артиста лично написали слова и музыку к песне, а также приняли участие в её продюсировании. Она представляет собой короткую новеллу о жизни певицы в возрасте 28 лет. Отметим, что IU и Suga родились в 1993 году, что также символично связано с содержанием песни. В настоящее время на YouTube доступен видеоклип к песне. Его уже успели посмотреть 27,5 млн пользователей.