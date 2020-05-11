Певица Тхэ Ён представила сингл «Счастье»

ⓒ SM Entertainment

Популярная певица Тхэ Ён (태연) 4 мая представила очередной сингл-альбом, получивший название «Счастье» (Happy). На следующий день композиция заняла первые места в основных музыкальных чартах Кореи, включая Bugs! (벅스), Melon (멜론) и Genie Music (지니뮤직). По состоянию на 9 мая, песня по-прежнему находится в первой десятке, занимая пятое-шестое места. Музыкальная композиция понравилась также иностранным поклонникам творчества певицы. Об этом можно было судить по рейтингу музыкального чарта iTunes 15 стран. Песня написана в жанре R＆B и поп-музыки. Её слова раскрывают счастливые моменты и волнение, которое испытывают двое влюблённых, находясь друг с другом.