Ailee примет участие в записи саундтрека к фильму «Остановочный пункт» (간이역)

После пандемии COVID-19 южнокорейскую экономику ожидает V-образное восстановление
2020-05-11
Певица Ailee (에일리) примет участие в записи саундртека к мелодраме «Остановочный пункт» (간이역). Ранее артистка исполнила песни к таким популярным сериалам как «Гоблин» (도깨비) и «Хроники Асдаля» (아스달 연대기). Сюжет нового фильма основан на истории двух влюблённых. Молодой человек Сын Хён страдает от болезни Альцгеймера и с каждым днём из его памяти исчезают важные моменты жизни. Его спутница Чи А несмотря на страшный диагноз предпринимает все усилия, чтобы навсегда остаться в памяти своего любимого. Актёрский состав уже утвержден: главные роли исполнят актёр Ким Дон Чжун (김동준) и актриса Ким Чжэ Гён (김재경). Съёмки фильма начнутся в ближайшее время.
2020-05-11
2020-05-11
2020-05-11 17:04:54
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >