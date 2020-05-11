Ailee примет участие в записи саундтрека к фильму «Остановочный пункт» (간이역)

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Певица Ailee (에일리) примет участие в записи саундртека к мелодраме «Остановочный пункт» (간이역). Ранее артистка исполнила песни к таким популярным сериалам как «Гоблин» (도깨비) и «Хроники Асдаля» (아스달 연대기). Сюжет нового фильма основан на истории двух влюблённых. Молодой человек Сын Хён страдает от болезни Альцгеймера и с каждым днём из его памяти исчезают важные моменты жизни. Его спутница Чи А несмотря на страшный диагноз предпринимает все усилия, чтобы навсегда остаться в памяти своего любимого. Актёрский состав уже утвержден: главные роли исполнят актёр Ким Дон Чжун (김동준) и актриса Ким Чжэ Гён (김재경). Съёмки фильма начнутся в ближайшее время.