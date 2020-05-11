Благотворительность звёзд корейской эстрады на День детей

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Пятого мая в Корее ежегодно отмечается День детей. В преддверии этого праздника звёзды корейской эстрады совершили крупные денежные пожертвования в помощь детям из социально неблагополучных семей. Как сообщают в детском фонде «Зелёный зонт» (초록우산어린이재단), певица и актриса IU (наст. имя Ли Чжи Ын) передала в фонд сумму в размере 80 тыс. долларов. Артистка сотрудничает с фондом, начиная с 2015 года, и за это время совершила пожертвований на сумму порядка 800 тыс. долларов, - рассказывают сотрудники организации. Ранее IU в условиях распространения COVID-19 оказала финансовую поддержку НПО Good Neighbors и Ассоциации врачей Кореи (대한의사협회) для помощи врачам и социально незащищённым гражданам. Участник группы «Тонбансинги» (동방신기) «Чхвэган Чхан Мин» (최강창민) также передал денежную сумму в размере 50 тыс. долларов в детский фонд «Зелёный зонт». Певицы Ли Хэ Ри (이해리) и Кан Мин Гён (강민경) из дуэта «Тапичхи» (다비치) также приняли участие в благотворительной акции, передав в выручку от продаж мерчендайзинговых товаров, проданных во время концерта в декабре прошлого года.