Самая большая в этом году Луна - Суперлуние









7 мая жители муниципального округа Тоннэ-гу города Пусана увидели самую большую в этом году Луну. Это было четвёртое и одновременно последнее в этом году Суперлуние. В ту ночь Луна выглядела на 10-15% больше, чем обычно.





(Yonhap News)



