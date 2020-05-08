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Самая большая в этом году Луна - Суперлуние

2020-05-08

Новости



7 мая жители муниципального округа Тоннэ-гу города Пусана увидели самую большую в этом году Луну. Это было четвёртое и одновременно последнее в этом году Суперлуние. В ту ночь Луна выглядела на 10-15% больше, чем обычно. 


(Yonhap News)


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