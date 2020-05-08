Самая большая в этом году Луна - Суперлуние

После пандемии COVID-19 южнокорейскую экономику ожидает V-образное восстановление
2020-05-11
2020-05-08
7 мая жители муниципального округа Тоннэ-гу города Пусана увидели самую большую в этом году Луну. Это было четвёртое и одновременно последнее в этом году Суперлуние. В ту ночь Луна выглядела на 10-15% больше, чем обычно.
(Yonhap News)
2020-05-11
2020-05-11
2020-05-11 17:04:54
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >