



Дата рождения:20 января 1971 г.

Рост:178 см

Вес:70 кг

Дебют: фильм «Репетиция» (리허설)





Южнокорейский актёр кино Чон Ун Ин родился в 1971 году в городе Чэчхон провинции Чхучхон-Пукто. Окончил среднюю школу Янмён (양명고등학교), где занимался в театральном кружке. Во многом это сыграло главную роль в выборе его будущей карьеры. По окончании школы артист поступает на театральное отделение Сеульского университета искусств. Актёрская карьера Чон Ун Ина началась в середине 90-х годов. В 1995 году он принимает участие в съёмках фильма «Репетиция» (리허설), а на следующий год - в сериале телеканала SBS «Сказки на ночь» (천일야화). В 1998 году снимается в сериале «Ын Силь» (은실이), телевизионный рейтинг которого составил порядка 38%, а в 1999 году – в сериала «Кук Хи» (국희). После появления актёра в данных сериалах его карьера «идёт в гору». На сегодняшний день артист снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых стоит выделить «Легендарный кулак» (전설의주먹), «Ветеран» (베테랑), «Самый обычный роман» (가장보통의연애), «Мой босс, мой учитель» (두사부일체), «Мой босс, мой герой» (두사부일체), «Женщина на 9,9 миллиардов» (99억의여자) и «Советник» (보자관). В настоящее время актёр женат. Имеет трёх дочерей, с которым принимал участие во втором сезоне популярного телешоу телеканала MBC «Папа! Куда мы идём?» (아빠!어디가?).