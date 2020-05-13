Компания Archidraw создаёт дизайн интерьера для конкретного человека

ⓒ Archisketch

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания, которую мы собираемся представить сегодня, это архитектурный и технический стартап под названием Archidraw (아키드로우). У микрофона – президент компании господин Ли Чжу Сон.





Мы разработали 3D-устройство для проектирования интерьера дома под названием Archisketch, предназначенное как для внутреннего рынка, так и для зарубежных стран. Создав компанию в 2014 году, мы начали создавать новую культуру дизайна дома на базе дополненной реальности под девизом «Каждый может заниматься дизайном интерьера». Прежде чем основать собственный бизнес, я работал в строительной компании. Там я обнаружил, что многим заказчикам было трудно разобраться в проектах зданий. выполненных в формате 2D. Но когда они увидели проекты в формате 3D, они быстро разобрались. Я подумал, что было бы неплохо иметь что-то вроде 3D-сканера интерьера, который бы делал проект похожим на реальную конструкцию. Помня об этой идее, я решил создать собственную компанию.





Господин Ли Чжу Сон, учась в университете, специализировался на архитектуре, но с ранних лет изучал программирование. После окончания университета он пошёл работать в строительную компанию, где создал программу, преобразующую статические проекты, выполненные в формате 2D, в формат 3D. После создания в 2014 году компании Archidraw он разработал программу, которая позволяет любому человеку проектировать и украшать собственный дом.





В нашем решении искусственный интеллект автоматически размещает предметы обстановки дома в удобном для пользователей месте на основе данных об их предпочтениях. Так что любой может с лёгкостью заняться дизайном интерьера. В нашей базе данных хранятся поэтажные планы более чем 90% южнокорейских жилых домов. Как только мы вводим домашний адрес клиента, мы можем найти план этажа. Используя систему искусственного интеллекта, мы можем украсить дом именно так, как нравится клиенту. На американском рынке наша программа рекомендует клиентам расстановку мебели и дизайн интерьера с учётом предпочтений клиентов и количества членов семьи.





ⓒ Archisketch

Archisketch - это программа, которая позволяет создавать чертежи в формате 3D даже тем, у кого нет профессиональных знаний. Пользователи регистрируются на веб-странице Archisketch, а затем задают размер и форму внутреннего пространства, которое они хотят украсить. Затем они видят уже декорированное пространство на экране в формате 3D. Они легко могут представить, какие виды мебели, обоев или напольных покрытий подойдут для их дома. Конечно, подобные сканеры и раньше были на рынке. Но большинство из них предназначены для профессионального использования, и их цена составляет десятки тысяч долларов. Archisketch в 100 раз дешевле, чем устройства для профессионалов, и он очень прост в использовании.





Archisketch можно комбинировать со смартфоном пользователя. Когда пользователь фотографирует комнату, программа автоматически создаёт её модель в формате 3D. Используя нашу программу, можно работать над 3D-дизайном интерьера, не имея специальных знаний.





Итак, Archisketch помогает легко создавать 3D-модели в режиме реального времени. Компании Archidraw удалось создать собственную технологию, которая позволяет устройству рисовать интерьеры и размещать мебель в трёхмерной и виртуальной реальности. Она также может генерировать планы любого пространства в течение нескольких минут. В результате пользователи могут увидеть различные варианты интерьера на трёхмерном плане этажа и сделать оценки без технических знаний. В дополнение к этой новой услуге по дизайну интерьера компания разработала также специализированные программы для профессионалов. Продукция компании привлекает внимание инвесторов.





В 2017 году мы установили наше устройство домашнего интерьера Archisketch на американской краудфандинговой платформе Kickstarter. Американские специалисты по дизайну интерьера приходят в дома клиентов и фотографируют каждую комнату. Затем, используя Archisketch, они создают трёхмерные планы этажей и предлагают клиентам различные варианты быстрого и эффективного украшения дома. Таким образом, устройство является очень полезным. В США риелторы красиво украшают дома и показывают их покупателям перед продажей, и наше устройство им в этом помогает.





Компания Archidraw установила партнёрские отношения с универмагами, производителями мебели и поставщиками бытовой техники, постоянно улучшая предлагаемые варианты интерьера.





Мы стремимся давать рекомендации заказчикам во всём мире. Для этой цели мы разработали соответствующие технологии. Наша новая программа охватит ещё больше людей. Пользователи смогут войти на нашу веб-страницу и выбрать стиль интерьера по своему вкусу, а затем программа порекомендует идеальный дизайн интерьера именно для их домов.





Мы планируем сотрудничать с максимальным числом интернет-магазинов, предлагающих товары для дома, чтобы в перспективе увеличить продажи не менее чем в десять раз. Наша конечная цель - помочь клиентам без затруднений работать над дизайном интерьера и получать удовольствие от этой работы. Одновременно с ростом интереса потребителей к собственному личному пространству, рынок товаров для дома развивается во всём мире. В соответствии с данной тенденцией, компания Archidraw представила продукты, которые стирают грани между экспертами в области архитектуры и простыми людьми. Внедряя в архитектуру информационные технологии, компания создаёт мир, в котором у каждого человека в его жилом пространстве будет именно тот интерьер, который ему больше всего подходит.