После пандемии COVID-19 южнокорейскую экономику ожидает V-образное восстановление

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Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году после пандемии COVID-19 в мировой экономике произойдёт худший спад со времён Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Между тем, эксперты агентства Bloomberg считают, что южнокорейскую экономику ожидает V-образное восстановление, то есть, быстрый скачок вверх после резкого кратковременного спада. Насколько реален этот оптимистический прогноз? Об этом мы поговорим с профессором Им Чхэ Соном с факультета технологического менеджмента Университета Конгук.





В соответствии с прогнозом, южнокорейская экономика лучше подготовлена для V-образного восстановления по сравнению с экономиками других стран. Сильный производственный сектор менее уязвим к пандемии COVID-19, чем другие отрасли экономики. Удачно, что растёт спрос на мировом рынке на информационные и коммуникационные технологии и продукцию на их основе. А ведь именно на этой продукции специализируются многие южнокорейские компании.





Главный экономист Citigroup Кэтрин Манн предсказывает V-образный экономический рост странам с мощными обрабатывающими и технологическими отраслями. В числе таких стран называют Республику Корея и Тайвань. В то же время страны, зависящие от туризма, например, Таиланд и Сингапур, ожидает L-образная рецессия, когда экономика достигает дна, после чего следует долгосрочный спад. Производство составляет значительную часть южнокорейской промышленной структуры, а сфера услуг сравнительно невелика. По данным министерства планирования и финансов, на долю обрабатывающей промышленности приходится 27,8 процента ВВП. Этот показатель выше, чем в Германии и Японии, хотя их промышленные структуры похожи на южнокорейские. Сфера занятости в обрабатывающей промышленности достаточно хорошо переживает пандемию COVID-19.





В период со 2 по 30 марта потребности в новых сотрудниках в сферах развлечений, услуг, общественного питания, недвижимости и розничной торговли США снизились в среднем на 43%. В обрабатывающей промышленности снижение составило 30%. Это свидетельствует о том, что производственному сектору причинён меньший ущерб, чем другим отраслям. Похожая ситуация и в Республике Корея.





1 млн 600 тыс. работающих южнокорейцев вынуждены были взять в марте отпуск, поскольку пандемия вируса COVID-19 вынудила многие компании приостановить свой бизнес. Предприятия оптовой и розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса отправили в отпуск 205 тысяч своих работников, а учреждения дополнительного образования и сферы услуг - 200 тысяч. При этом в обрабатывающей промышленности число работников сократилось на 53 тысячи, а производители продуктов питания и медикаментов наняли дополнительный персонал. Восстанавливалась и отрасль судостроения. Однако пока рано расслабляться. Если с пандемией COVID-19 не будет полностью покончено, обрабатывающая промышленность окажется под ударом. Южнокорейская экономика, основанная на экспорте, может испытать спад во втором квартале из-за последствий COVID-19. Правительству следует поддержать обрабатывающую промышленность, улучшая её промышленную структуру.





В условиях пандемии COVID-19 инновации или новое производство, которое характеризуется так называемыми интеллектуальными фабриками, становится всё более важным. Интеллектуальные фабрики сочетают в себе Интернет вещей и искусственный интеллект. Одним словом, новое производство - это цифровое преобразование отрасли. Считалось, что революционный индустриальный сдвиг произойдёт в далёком будущем. Но ситуация с COVID-19 заставляет нас чувствовать, что это будущее совсем рядом. Если Республика Корея успешно справится с этой задачей, в краткосрочной перспективе она может увидеть V-образное восстановление. В долгосрочной перспективе может быть разработана эффективная стратегия на следующие 30 лет. Все мы знаем, что глобальная экономическая структура претерпит серьёзные изменения, когда пандемия COVID-19 закончится. Остаётся надеяться на то, что Республика Корея окажется в более выгодном положении для создания нового производства.





Обрабатывающая промышленность, составляющая основу всех других отраслей, продемонстрировала свою силу во время пандемии COVID-19. Но V-образное восстановление экономики не произойдёт автоматически, для этого необходима поддержка правительства.