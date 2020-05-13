Майский цикл передач «Корейские сказки» Выпуск 2 Сказка о брате и сестре, которые превратились в Луну и Солнце

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Однажды женщина с раннего утра работала в доме богачей, помогая готовиться к празднику. Лишь поздним вечером она смогла пойти домой. Темнота спустилась на горы быстро и неожиданно. Вдруг женщина отчётливо услышала рычание Тигра.





- Отдай мне тток, тогда я не съем тебя, - пригрозил Тигр.

- Хорошо. Я дам тебе тток, только пусти меня. Дома меня ждут маленькие дети. Вот тебе тток, скорее пропусти, - в страхе сказала женщина.





“어휴, 호랑이 소리네. 무서워라~ 빨리 가야겠다” (엄마)





“떡 하나 주면 안 잡아먹지~” (호랑이)





“그래그래~ 떡을 줄테니까 나는 보내주려무나~

집에서 어린 것들이 엄마 오기만을 기다리고 있단다.

여기 떡을 줄테니, 얼른 길을 비켜다오” (어머니)









Но и на этом Тигр не успокоился, пока всё-таки не съел женщину целиком.









- Дети, это мама пришла. Откройте дверь, - проговорил Тигр хриплым голосом.

- Это мама пришла, - сказала старшему брату сестра. – Скорее открой дверь.

- Подожди. Мама ведь велела никому дверь не открывать, - возразил брат. - К тому же, голос у мамы подозрительно хриплый. Давай сначала через щель посмотрим. Хмм.. Одежда мамина, но на маму не похоже.

- Дети, почему вы не открываете дверь? Я принесла вам тток, - снова заговорил Тигр.

- Матушка, протяни свою руку!

- И зачем вам моя рука? Вот она, - ответил Тигр.

- А почему она такая грубая?

- Это потому что я работала весь день.





“얘들아~엄마왔다. 얘들아 뭐해? 엄마 왔다니까~ 어서 문 좀 열어봐” (호랑이)





“어, 엄마 왔나봐. 오빠 빨리 문열어” (여동생)





“잠깐만~ 엄마가 아무나 문열어 주지 말랬잖아~

그런데, 엄마 목소리가 좀 이상한거 같은데.

먼저 여기 문구멍으로 좀 내다보자~ ...엄마옷은 맞는데 엄마같지가 않아” (오빠)





“얘들아~ 문 안열고 뭐하니? 엄마가 맛있는 떡 가져왔다” (호랑이)





“잠깐만~

엄마! 어디 손 좀 안으로 들이밀어 봐” (오빠)





“ 엄마! 왜 이렇게 손이 거칠거칠해?” (여동생)





“뭐? 그 그거야 오늘 하루 종일 일을 했으니까 그렇지” (호랑이)









Дети свернули к колодцу, забрались на высокий кипарисовик и замерли в ожидании. Подняв голову, Тигр сразу обнаружил детей на дереве. Конечно же, они отказались спускаться, поэтому Тигр решил залезть на дерево сам.