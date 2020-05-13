Произведения режиссёра Пон Чжун Хо скоро на экранах телевизоров
2020-05-13
# Новости шоу-бизнеса l 2020-05-13
Без преувеличения можно сказать, что в кинематографическом мире распространяется синдром Пон Чжун Хо. Произведения южнокорейского режиссёра добираются и до домашнего просмотра. Так, 31 мая на американском телеканале TNT начинается показ сериала «Сквозь снег» (설국열차), содержание которого соответствует фильму. Между тем, актёр Со Чжи Соп в свободное время занимается закупкой зарубежных художественных фильмов. Благодаря его неповторимому вкусу, южнокорейские кинолюбители могли ознакомиться со многими шедеврами мировых режиссёров. Подробности - в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».
2020-05-13
2020-05-13
2020-05-13 11:13:21
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