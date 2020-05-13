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Появление Ким Чон Ына на публике опровергло слухи о его здоровье

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-05-07

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын появился на публике после 20-дневного отсутствия, вызвавшего волну слухов о его плохом здоровье. 2 мая агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чон Ын присутствовал на церемонии завершения строительства Сунчхонского завода по производству минеральных удобрений в провинции Пхёнан-Намдо. Это подтверждает, что он жив и здоров. Он и раньше время от времени исчезал из поля зрения мировой общественности, и это каждый раз вызывало слухи об ухудшении состояния его здоровья. Примерно так же поступали его отец и дед. Появившись на этот раз на публике, он словно решил продемонстрировать себя зарубежной прессе. Ситуацию комментирует

политический обозреватель Ли Чжон Хун.

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