Электронная коммерция в КНДР

ⓒ www.manmulsang.com.kp

Покупка товаров в интернет-магазинах - обычное дело на юге Корейского полуострова. В Северной Корее тоже есть интернет-магазины. Электронная коммерция развивается в соответствии с курсом лидера страны Ким Чон Ына на глобализацию и модернизацию. За счёт государства на заводах устанавливают автоматические производственные линии. Аналогичным образом действует государственная система, позволяющая гражданам заказывать товары с доставкой на дом. Об этом расскажет госпожа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, ныне работающая в онлайн-газете Daily NK в Сеуле.