Электронная коммерция в КНДР

Произведения режиссёра Пон Чжун Хо скоро на экранах телевизоров
2020-05-13
#Сближаясь с Севером l 2020-05-07
Покупка товаров в интернет-магазинах - обычное дело на юге Корейского полуострова. В Северной Корее тоже есть интернет-магазины. Электронная коммерция развивается в соответствии с курсом лидера страны Ким Чон Ына на глобализацию и модернизацию. За счёт государства на заводах устанавливают автоматические производственные линии. Аналогичным образом действует государственная система, позволяющая гражданам заказывать товары с доставкой на дом. Об этом расскажет госпожа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, ныне работающая в онлайн-газете Daily NK в Сеуле.
2020-05-13
2020-05-13
2020-05-13 11:13:21
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