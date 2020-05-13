Песни бродяг
2020-05-13
#Мелодии Кореи l 2020-05-13
Песни и музыка всегда сопровождали корейцев независимо от сословия или профессии. Пели или играли на инструментах и богатые, и нищие. Для последних песни служили одновременно выражением благодарности и просьбы, так как даже просить милостыню бродяги не могли, не давая ничего взамен. Подробнее о музыке нищих и бродяг корейского государства Чосон вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 463. Песни бродяг
* Песня «Чантхарён» – Ким Ён У (вокал)
* Песня «Сэтхарён» – Акапелла-ансамбль традиционной музыки «Торис»
* Песня «Цирк» – Кан Ын Иль (скрипка хэгым)
2020-05-13
2020-05-13 14:54:26
2020-05-13 11:42:34
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