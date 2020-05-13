Последние события на Корейском полуострове: КНДР стремится активизировать связи с Китаем

Песни бродяг
2020-05-13
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-05-14
Северокорейский лидер Ким Чон Ын, вернувшись к активной деятельности после длительного отсутствия, сосредоточился на активизации связей между Пхеньяном и Пекином. 7 мая он направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, выразив удовлетворение успешным сдерживанием распространения вируса COVID-19. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ким Хон Гук.
2020-05-13
2020-05-13 14:54:26
2020-05-13 11:42:34
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