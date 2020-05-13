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Последние события на Корейском полуострове: КНДР стремится активизировать связи с Китаем

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-05-14

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Северокорейский лидер Ким Чон Ын, вернувшись к активной деятельности после длительного отсутствия, сосредоточился на активизации связей между Пхеньяном и Пекином. 7 мая он направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, выразив удовлетворение  успешным сдерживанием распространения вируса COVID-19. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ким Хон Гук.

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