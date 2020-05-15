Будет ли разрешён торговый конфликт между Сеулом и Токио?

ⓒYONHAP News

Правительство РК потребовало от Японии отмены ужесточённых правил экспорта трёх наименований производственного сырья, призвав предоставить ответ до конца мая. Об этом стало известно 12 мая на брифинге министерства промышленности, торговли и энергетики. Все ранее выдвигавшиеся Японией условия удовлетворены, поэтому Япония не имеет препятствий для экспорта в РК, отметили представители министерства. Речь идёт о прекращении южнокорейско-японских политических переговоров, урегулировании ограничений на экспорт стратегических материалов и устранении нехватки профессиональных кадров для контроля экспорта. Чтобы удовлетворить выдвинутые требования, правительство РК внесло поправки в закон о внешней торговле, которые вступят в силу 19 июня. Поправки предусматривают более точную трактовку закона, хотя и сейчас ограничения на экспорт стратегических материалов не представляют особых препятствий. Кроме того, внутри министерства промышленности, торговли и энергетики РК был создан отдел по торговле и политике безопасности. Переговоры между Сеулом и Токио на уровне глав министерских департаментов проходили дважды – 16 декабря прошлого года в Токио и 11 марта по видеосвязи.

Под ограничительными мерами, введёнными Японией против РК в августе прошлого года, подразумевается ужесточение процедуры получения лицензии на три стратегических материала в ответ на постановление Верховного суда РК о выплате компенсаций по делу о принудительном сексуальном рабстве в японской армии. В ответ на действия Токио Сеул также ввёл ограничительные меры на экспорт стратегических материалов, а также подал иск во Всемирную торговую организацию. Сдвиг в сложившейся ситуации произошёл после того, как 22 ноября прошлого года администрация президента РК объявила об окончании действия военного соглашения между РК и Японией о неразглашении конфиденциальной информации. Тогда же состоялись первые за три года переговоры между Сеулом и Токио на уровне глав министерских департаментов. На данный момент ограничительные меры Токио не наносят серьёзный ущерб импорту из Японии или производству. Кроме того, правительство РК предприняло меры для снижения зависимости от японских материалов и укрепления конкурентоспособности отечественных материалов. Однако вечно эта затянувшаяся ситуация продолжаться не может, тем более что теперь все требования Токио удовлетворены.