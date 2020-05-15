КНДР снова внесена в список стран, не сотрудничающих с США в борьбе с терроризмом

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США снова внесли КНДР в список стран, не оказывающих должное содействие в борьбе с терроризмом. Об этом госдепартамент США уведомил Конгресс 13 мая. В соответствии с действующим законом, в страны, вошедшие в этот список, запрещается продажа и выдача лицензий на экспорт продукции и услуг военного назначения, о чём уведомляется всё международное сообщество. Под санкции американского правительства при этом попадает не только государство из списка, но и государство, предоставившее товар или услугу. Наряду с КНДР в список попали также Иран, Сирия, Венесуэла и Куба.

Впервые в список стран, не сотрудничающих с США в борьбе с терроризмом, КНДР попала в 1997 году в связи с угоном японского самолёта и кражей граждан Японии. По данным госдепартамента США, четверо японцев, участвовавших в угоне самолёта авиакомпании Japan Airlines в 1970 году, по-прежнему проживают на территории КНДР. Кроме того, неизвестна судьба 12 граждан Японии, которые были похищены в 1970-1980-х гг. по инициативе северокорейских органов. На протяжении 23 лет КНДР из года в год попадает в указанный список.

Эксперты считают, что для Пхеньяна решение Вашингтона не грозит новыми ограничениями, так как к Пхеньяну уже применяются более строгие санкции как к государству, способствующему терроризму. В этот список КНДР была впервые внесена в 1988 году из-за взрыва пассажирского самолёта компании Korean Air. Санкции подразумевали сильные ограничения во внешнеполитической деятельности, в частности, в сфере финансов и торговли. Лишь в 2008 году президент США Джордж Буш исключил КНДР из этого списка благодаря прогрессу в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном. Однако после прихода к власти Дональда Трампа в 2017 году КНДР снова была занесена в список. Последние действия Вашингтона в очередной раз подтверждают, что США намерены продолжать давление на КНДР, при этом сохраняя открытость к переговорам. Пока улучшение северокорейско-американских отношений маловероятно из-за пандемии COVID-19, натянутых отношений между США и Китаем, предстоящих выборов Трампа в ноябре этого года.