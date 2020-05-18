Обзор творчества певицы Сим Су Бон

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Третья рубрика мая посвящена творчеству певицы Сим Су Бон (심수봉). Это корейский автор-исполнитель первого поколения, более известная как «королева песен в стиле трот». Сим Су Бон выступает на сцене более сорока лет. За это время певица завоевала любовь нескольких поколений южнокорейцев. В её творчестве – десятки музыкальных альбомов и сборников, многие из которых навсегда вошли в сердца жителей Страны утренней свежести. Среди хитов Сим Су Бон можно выделить такие песни как «То время, тот человек» (그때 그사람), «Мужчина – корабль, женщина – порт» (남자는 배, 여자는 항구) и, конечно же, «Миллион алых роз» (백만송이 장미). Последняя имеет особое значение для русскоязычной аудитории.

Несколько слов из биографии певицы. Сим Су Бон родилась 11 июля 1955 года в городе Сосан провинции Чхунчхон-Намдо. Певица с детства была окружена музыкантами, поскольку многие из её ближайших родственников были известными личностями в мире музыки. После смерти отца она вместе с матерью она переезжает в Сеул, где в 1973 году оканчивает среднюю школу Ихва. Два года спустя артистка получает приглашение из администрации президента, где исполняет песню во время одного из мероприятий. В 1978 году девушка поступает в университет Мёнчжи на отделение менеджмента. Во время учебы она принимает участие в конкурсе студенческой песни телерадиокомпании MBC. Исполнив собственную песню «То время, тот человек» (그때 그사람), Сим Су Бон открывает себе путь в мир корейской эстрады. Данная музыкальная композиция прозвучала в эфире в качестве первой композиции рубрики.

Уже через год после дебюта, в мае 1979 года, выходит её первая студийная пластинка. К сожалению, начальный период творчества Сим Су Бон сложился довольно непросто. 26 октября 1979 года она проходит по делу об убийстве экс-президента РК Пак Чон Хи, поскольку выступала в тот день перед президентом. Позднее певица была оправдана. В целом в этот период она получает большое давление со стороны политического режима. Несмотря на всё, Сим Су Бон продолжает выпускать музыкальные альбомы. В 1980 году она принимает участие в съёмках кинокартины «Посвятить всё до единого» (아낌없이 바쳤는데), а также исполняет одноимённый саундтрек. Фильм получил очень хорошие отзывы. Позднее он был показан в Гонконге. В 1985 году выходит её песня «Гибискус» (무궁화). Однако она была запрещена сразу на следующий день по политическим соображениям. Несмотря на трудности певица в этот период выходит ряд песен, получивших широкую популярность. Одна из них называется «Мужчина – корабль, женщина – порт» (남자는 배, 여자는 항구). По названию можно легко догадаться, что эта песня – об отношениях между мужчиной и женщиной, о любви и расставании. Это вторая музыкальная композиция данной рубрики.

После ухода экс-президента Чон Ду Хвана в карьере певицы начинается второй период. В это время выходит ещё несколько хитов, навсегда вошедших на страницы истории корейской музыки. Среди них такие песни как «Я ничего не знаю кроме любви» (사랑밖에 난 몰라) и «Миллион алых роз». Всё верно, это знаменитая песня Аллы Пугачёвой. Она выходит в 1997 году и сразу же становится хитом. Текст слов несколько отличается от русской версии, но благодаря композиторскому таланту Сим Су Бон ей удалось сохранить главную идею песни. Это заключительная песня, прозвучавшая в эфире рубрики.

Последние несколько лет Сим Су Бон активно занималась концертной деятельностью. А в 2018 году вышел музыкальный альбом под названием «Луч света в моей жизни» (내 삶은 빛나기 시작했다). В него вошли хиты прошлых лет в современной обработке и новая песня «Я люблю тебя, мама» (엄마 사랑해요). В прошлом году певица приняла участие в музыкальной программе «Набросок Ю Хи Ёля» (유희열의 스케치북), в которой исполнила несколько песен из своего репертуара. В заключении стоит отметить, что Сим Су Бон является одной самых ярких певиц прошлой эпохи. Её песни отличаются простотой стихов и мелодичностью, искренностью и трогательностью. По словам певицы, пение для неё сравнимо с дыханием, без которого она не может жить. И этим всё сказано.