Новинка кинематографа от режиссёра Хан Чжэ Рим

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Звёзды корейского кинематографа примут участие в съёмках нового фильма режиссёра Хан Чжэ Рим (한재림) – «Объявить чрезвычайное положение» (비상선언). В актёрский состав вошли такие имена, как Ли Бён Хон (이병헌), Сон Ган Хо (송강호), Чон До Ён (전도연), Ким Нам Гиль (김남길), Им Си Ван (임시완) и Пак Хэ Чжун (박해준). Сюжет фильма повествует о развитии событий внутри самолёта, чей экипаж столкнулся со страшным стихийным бедствием. Актёр Сон Ган Хо сыграет роль детектива, а Ли Бён Хон – роль пассажира самолёта, страдающего от аэрофобии. Ожидается, что съёмки начнутся в течение мая текущего года. Режиссёр Хан Чжэ Рим ранее представил ряд успешных фильмов, таких как «Правила знакомства» (연애의 목적, 2005), «Шоу должно продолжаться» (우아한 세계, 2007), «Физиогномика» (관상, 2013) и «Король» (더 킹, 2017).