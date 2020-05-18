Фильм «От имени моего сына» откроет кинофестиваль CINE-GWANGJU 1980

ⓒ CINE GWANGJU 1980

Кинофестиваль CINE-GWANGJU 1980 пройдёт в период с 21 по 30 мая. Мероприятие приурочено к 40-летию со дня начала протестных акций в городе Кванчжу 1980 года. В условиях распространения COVID-19 фестиваль пройдёт в онлайн-режиме. В течение девяти дней будут показаны 60 кинокартин, включая кратко и полнометражные фильмы на тему прошлых событий в Кванчжу, а также зарубежные фильмы о насилии со стороны государства в XX веке. Трансляция будет организована при помощи платформы NAVER TV. Фестиваль откроет фильм режиссера Ли Чжон Гука (이정국) «От имени моего сына» (아들의 이름으로). Среди участников кинофестиваля - 12 кинокартин, снятых при поддержке мэрии Кванчжу и Агентства по развитию информационной и культурной промышленности Кванчжу. Из зарубежных участников стоит выделить работу режиссёра Джошуа Оппенхаймера «Взгляд тишины» об истории одной семьи во время массовых убийств в Индонезии в период 1965-1966 гг.. Подробности кинофестиваля указаны на сайте cineg1980.kr.