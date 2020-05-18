Француженка (프랑스여자)





Режиссер: Ким Хи Чжон

Жанр: драма

В ролях: Ким Хо Чжон, Ким Чжи Ён, Ким Ён Мин

Премьера: 4 июня 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.





Фильм повествует об истории из жизни кореянки Ми Ра. Она долгое время мечтает стать актрисой кино. Однажды во время учёбы в Париже женщина знакомится со своим будущим мужем. К сожалению, через какое-то время пара расстаётся и Ми Ра возвращается на родину. В Корее она встречается со старыми друзьями по академии исполнительских искусств, режиссёром Ён Ын и режиссёром театра Сон У. Ми Ра старается вспомнить о её знакомой по академии Хэ Ран, которая два года назад покинула этот мир. Возвращение в прошлое становится причиной того, что мечты и реальность, прошлое и настоящее смешиваются в жизни Ми Ра. Так начинается её необычное «путешествие».