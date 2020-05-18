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Дата рождения: 23 марта 1983 г.

Рост: 177 см

Дебют: Seoul International Fashion Collection, 1999 г.





Модель и телеведущая Хан Хе Чжин родилась в 1983 году в городе Сеул. Окончила женскую среднюю школу Тониль. Дебютировала в 1999 году, приняв участие в конкурсе моделей телекомпании SBS. Хан Хе Чжин не имела планов становиться профессиональной моделью, но под влиянием матери и директора модельной компанииESteem Ким Со Ён всё же приняла участие в международном модельном шоу Seoul International Fashion Collection (SIFAC). После дебютаХан Хе Чжин стала одной из самых успешных моделей в Корее, а также первой корейской моделью, добившейся признания за рубежом. Телевизионная карьера Хан Хе Чжин началась в 2007 году, после участия в проекте I AMAMODEL. После этого она начала совмещать работу профессиональной модели и участие в различных передачах о красоте и моде. В период с сентября 2013 по апрель 2015 года Хан Хе Чжин была ведущей ток-шоу «Охота на ведьм» (마녀사냥) телеканала JTBC. 31 июля 2016 года приняла участие в съёмках передачи «Я живу один» (나혼자산다) телеканала MBC, после чего стала его постоянной ведущей. В этом же году вела церемонию MBC Entertainment Awards 2016. В настоящее время является ведущей ряда передач, в том числе третьего сезона Love Naggers (연애의참견3) телеканала KBS Joy.