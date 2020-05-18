Компания IRM помогает обмениваться медицинской информацией

ⓒ IRM

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания IRM, которую мы собираемся представить сегодня, известна своими инновационными решениями в области здравоохранения. У микрофона президент компании г-н Чхве Сын Ук.





Название нашей компании IRM это сокращение английского выражения 'Idea to Reality in Medicine' (от идеи до реальности в медицине). В нём отражается наша надежда на реализацию новых идей в области медицины. Название также связано с моим личным опытом в областях информационных технологий, робототехники и медицины. В магистратуре я изучал полупроводники, и моим научным руководителем был профессор Чхве Ги Ён, нынешний министр науки и информационно-коммуникационных технологий. Я не стал поступать в докторантуру, устроившись в компанию MEDISON в качестве альтернативы службе в армии. Это была новая медицинская венчурная фирма. То, чем я там занимался, стало делом моей жизни.





Господин Чхве Сын Ук получил степень магистра в области электронной инженерии и докторскую степень в области медицины в Сеульском государственном университете. Он работал в компании MEDISON, которая ещё в 80-е годы разработала ультразвуковое диагностическое устройство. Работая там, он проявил интерес к медицинской науке. Как соучредитель фирмы, которая выделилась из MEDISON, он принимал участие в разработке новых видов медицинского оборудования. Этот опыт пригодился, когда г-н Чхве Сын Ук основал компанию IRM.





Я подумал, что было бы хорошо использовать мои технологии, чтобы помочь получать медицинскую помощь как можно бóльшему числу людей. Я изучил ситуацию в развивающихся странах. Там медицинское оборудование стоит дорого и поставляется в основном в крупные больницы. Многие жители Юго-Восточной Азии и Африки не могут получать медицинскую помощь должным образом. Я считал, что медицинские решения, если они используются на необходимом уровне, принесут пользу многим пациентам более эффективным и экономичным способом





Для того, чтобы реализовать свою идею в собственной компании, г-н Чхве Сын Ук разработал медицинскую программу под названием «m-Teresa».





ⓒ IRM

Наша программа m-Teresa предназначена для удалённых или неблагополучных районов в развивающихся странах, где часто отключается электроснабжение, а Интернет отсутствует. Наше решение позволяет собирать данные с помощью смартфонов или планшетов и отправлять их врачам в городах. Врачи анализируют данные, ставят диагнозы и назначают лечение. Программа поддерживает 13 языков, в том числе лаосский и кхмерский, поскольку английский язык редко используется в отдалённых районах развивающихся стран. Так что этот инструмент оптимизирован для локальной среды.





В бедных районах развивающихся стран часто нет больниц. Люди часто не понимают, в какой степени они больны, и нужно ли им лечение. M-Teresa предназначена для устранения этих неудобств. Программа фотографирует повреждённую часть тела пациента и записывает его голосовое сообщение. Собранные данные передаются врачу. M-Teresa использует планшеты с батарейным питанием, поэтому их можно использовать в регионах, где нет электричества. Программа передачи данных легко интегрируется с подобными программами в других странах, и в этом её важное достоинство. Обмен медицинской информацией должен осуществляться независимо от типа оборудования, чтобы врачи могли точно оценить состояние пациента.





Наш основной бизнес связан с обменом медицинской информацией. До недавнего времени такой обмен был не всегда возможен даже между южнокорейскими больницами. Когда пациент хотел сменить врача А, работающего в одной больнице, на врача на Б в другой больнице, ему приходилось копировать на компакт-диск результаты исследований, распечатывать документы в больнице А и нести их в больницу Б. Но с 2017 года министерство здравоохранения и социального обеспечение внедряет единый стандарт обмена медицинскими данными, которые хранятся на облаке и легко передаются из одной больницы в другую. Наша компания участвует в этом проекте, обеспечивая передачу изображений. В этом году возможность обмена данными появится у более чем четырёх тысяч больниц. Наши технологии помогут успешной реализации проекта и налаживанию взаимодействия между медицинскими учреждениями.







Компания IRM работает над технологиями для развивающихся стран, а в собственной стране закладывает основу для обмена медицинской информацией. В течение последних двух лет она участвует в создании программы электронного здравоохранения для пожилых людей в Европе в сотрудничестве с 13-ю компаниями в пяти странах. Её работа помогает улучшению медицинской среды в рамках всего мирового сообщества