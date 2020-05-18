Мудрая жизнь в больнице (슬기로운 의사생활)





Пятеро друзей были вместе еще со студенческой скамьи, вместе они учились и развлекались, росли и приспосабливались к жизни. Теперь все они работают в одной больнице. Им уже по сорок лет, каждый из них – профессионал в своем деле, но жизнь есть жизнь, и не всегда все идет гладко и по плану…