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Мудрая жизнь в больнице (슬기로운 의사생활)

#Пять минут о кино l 2020-05-19

Сеул сегодня


Пятеро друзей были вместе еще со студенческой скамьи, вместе они учились и развлекались, росли и приспосабливались к жизни. Теперь все они работают в одной больнице. Им уже по сорок лет, каждый из них – профессионал в своем деле, но жизнь есть жизнь, и не всегда все идет гладко и по плану…

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