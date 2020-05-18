Мудрая жизнь в больнице (슬기로운 의사생활)

Система страхования занятости охватит всех работающих
2020-05-18
#Пять минут о кино l 2020-05-19
Пятеро друзей были вместе еще со студенческой скамьи, вместе они учились и развлекались, росли и приспосабливались к жизни. Теперь все они работают в одной больнице. Им уже по сорок лет, каждый из них – профессионал в своем деле, но жизнь есть жизнь, и не всегда все идет гладко и по плану…
2020-05-18
2020-05-19 14:56:07
2020-05-20 13:04:42
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