Майский цикл передач «Корейские сказки» Выпуск 3 Фея и дровосек

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Однажды дровосек снова пошёл в горы нарубить деревьев. Когда он присел отдохнуть после тяжёлой работы, к нему вдруг прискакала косуля.





- Дровосек, умоляю, спаси меня! За мною гонится охотник, который хочет меня убить. Пожалуйста, спрячь меня! – умоляла косуля.





Только дровосек спрятал животное среди нарубленных деревьев, как к нему прибежал охотник.





- Вы не видели здесь косулю? – спросил охотник

- Она убежала в ту долину! – ответил дровосек.

- Спасибо!





“이보시오~나무꾼 양반. 나 좀 살려주시오.

포수가 날 쏘려고 뒤쫒아오고 있어요. 제발 나 좀 숨겨주시오”

“여기, 여기 들어가거라”





나무꾼은 얼른 노루를 자신의 나무짐 속에 숨겼습니다.





“이보시오~ 여기 노루 한 마리가 지나갔을 텐데, 어디로 갔는지 아시오?”

“아 노루요~ 저기 계곡으로 달려갑디다~”









Косуля захотела отблагодарить своего спасителя.









- Спасибо тебе! Спасибо большое! Ты спас мне жизнь. Как я могу отблагодарить тебя? Проси, чего хочешь! – проговорила косуля.

- Мне не нужна благодарность. Я не сделал ничего особенного. Скорее иди.

- Нет, я обязательно хочу отблагодарить тебя. Тогда следуй за мной.

Косуля привела дровосека на вершину горы.

- Совсем скоро в эту долину спустятся с неба феи, чтобы искупаться. Спрячься в траве и укради одежду одной из фей. Без своей одежды с крыльями фея не сможет улететь обратно. Тогда подойди к фее и позови её замуж. Но ни в коем случае не отдавай ей её одеяние, пока у вас не родится четверо детей, - сказала косуля.





“은혜는 무슨~ 됐으니 어서 갈 길 가거라~”





“아닙니다. 꼭 은혜를 갚고 싶고 싶습니다.

저 계곡으로 가면 하늘에서 선녀들이 내려 와 목욕을 할 겁니다.

당신은 옆에 수풀에 숨어 있다가, 선녀 옷 하나를 감추어 두십시오,

아무리 선녀라도 날개 달린 선녀 옷이 없으면 하늘에 못 올라갑니다.

그러니 그때 선녀에게 가서 결혼해서 같이 살자고 하십시오”





” 선녀와 결혼을 한다고?”





“그렇습니다. 대신 아이가 넷이 생길 때까지는 절대로 선녀옷을 내줘서는 안됩니다.”





“그거야 뭐가 어렵겠느냐마는~”





“오늘 저를 살려줘서 정말 고맙습니다. 행복하게 잘 사세요~

아이가 넷이 생길 때까지

절대 선녀옷을 내주면 안된다는 것만 꼭 기억하십시오”









Дровосек и фея зажили счастливо вместе. Так шло время, в семье родилось уже трое детей. Однажды фея снова жалобно попросила дровосека отдать ей одежду с крыльями, чтобы надеть лишь разок.