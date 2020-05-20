Майский цикл передач «Корейские сказки» Выпуск 3 Фея и дровосек

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2020-05-20
#У книжной полки l 2020-05-19
Однажды дровосек снова пошёл в горы нарубить деревьев. Когда он присел отдохнуть после тяжёлой работы, к нему вдруг прискакала косуля.
- Дровосек, умоляю, спаси меня! За мною гонится охотник, который хочет меня убить. Пожалуйста, спрячь меня! – умоляла косуля.
Только дровосек спрятал животное среди нарубленных деревьев, как к нему прибежал охотник.
- Вы не видели здесь косулю? – спросил охотник
- Она убежала в ту долину! – ответил дровосек.
- Спасибо!
“이보시오~나무꾼 양반. 나 좀 살려주시오.
포수가 날 쏘려고 뒤쫒아오고 있어요. 제발 나 좀 숨겨주시오”
“여기, 여기 들어가거라”
나무꾼은 얼른 노루를 자신의 나무짐 속에 숨겼습니다.
“이보시오~ 여기 노루 한 마리가 지나갔을 텐데, 어디로 갔는지 아시오?”
“아 노루요~ 저기 계곡으로 달려갑디다~”
Косуля захотела отблагодарить своего спасителя.
- Спасибо тебе! Спасибо большое! Ты спас мне жизнь. Как я могу отблагодарить тебя? Проси, чего хочешь! – проговорила косуля.
- Мне не нужна благодарность. Я не сделал ничего особенного. Скорее иди.
- Нет, я обязательно хочу отблагодарить тебя. Тогда следуй за мной.
Косуля привела дровосека на вершину горы.
- Совсем скоро в эту долину спустятся с неба феи, чтобы искупаться. Спрячься в траве и укради одежду одной из фей. Без своей одежды с крыльями фея не сможет улететь обратно. Тогда подойди к фее и позови её замуж. Но ни в коем случае не отдавай ей её одеяние, пока у вас не родится четверо детей, - сказала косуля.
“은혜는 무슨~ 됐으니 어서 갈 길 가거라~”
“아닙니다. 꼭 은혜를 갚고 싶고 싶습니다.
저 계곡으로 가면 하늘에서 선녀들이 내려 와 목욕을 할 겁니다.
당신은 옆에 수풀에 숨어 있다가, 선녀 옷 하나를 감추어 두십시오,
아무리 선녀라도 날개 달린 선녀 옷이 없으면 하늘에 못 올라갑니다.
그러니 그때 선녀에게 가서 결혼해서 같이 살자고 하십시오”
” 선녀와 결혼을 한다고?”
“그렇습니다. 대신 아이가 넷이 생길 때까지는 절대로 선녀옷을 내줘서는 안됩니다.”
“그거야 뭐가 어렵겠느냐마는~”
“오늘 저를 살려줘서 정말 고맙습니다. 행복하게 잘 사세요~
아이가 넷이 생길 때까지
절대 선녀옷을 내주면 안된다는 것만 꼭 기억하십시오”
Дровосек и фея зажили счастливо вместе. Так шло время, в семье родилось уже трое детей. Однажды фея снова жалобно попросила дровосека отдать ей одежду с крыльями, чтобы надеть лишь разок.
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-20
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