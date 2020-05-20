Ежегодный фестиваль K-pop будет проводиться в онлайн режиме
2020-05-20
# Новости шоу-бизнеса l 2020-05-20
Казалось, что вот-вот угрозы вокруг вируса COVID-19 решатся, но видимо, нам еще долго стоит бороться с этой жуткой пандемией. По всему миру введены меры социального дистанцирования. В этой связи учредители ежегодного фестиваля K-pop 'KCON' приняли решение провести мероприятие в режиме онлайн. 14 мая компания CJ ENM сообщила, что с 20 по 26 июня на Youtube состоится показ фестиваля 'KCON:TACT 2020 SUMMER', чтобы фанаты K-pop смогли, не выходя из дома виртуально принять участие на музыкальном торжестве. Между тем, бывшая участница группы KARA Пак Кю Ри и участник группы Winner Сон Мин Хо подверглись критике из-за неподтверждённых данных о посещении итхэвонского клуба. О подробностях мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».
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