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Песни рыбаков

#Мелодии Кореи l 2020-05-20

Мелодии Кореи


Весна традиционно считалась у рыбаков высоким сезоном, ведь в это время рыба шла на нерест. Чтобы облегчить свои хлопоты, рыбаки скрашивали свой труд песнями. Причём под каждое действие у них часто была специальная песня, например, песня для ловли анчоусов или песня, исполнявшаяся во время гребли. Прослушайте наш выпуск и познакомьтесь с корейскими рыбацкими песнями.


Выпуск 464. Песни рыбаков

* Песня «Сульби тхарён» – Ю Чжи Сук (вокал)

* Песня «Ловля анчоусов» – Пак Кви Хи, Ан Сук Сон (вокал, цитра каягым) 

* «Песня ныряльщиц» – Ким Чжу Ок (вокал) и вокальный ансамбль

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