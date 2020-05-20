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2020-05-20
#Мелодии Кореи l 2020-05-20
Весна традиционно считалась у рыбаков высоким сезоном, ведь в это время рыба шла на нерест. Чтобы облегчить свои хлопоты, рыбаки скрашивали свой труд песнями. Причём под каждое действие у них часто была специальная песня, например, песня для ловли анчоусов или песня, исполнявшаяся во время гребли. Прослушайте наш выпуск и познакомьтесь с корейскими рыбацкими песнями.
Выпуск 464. Песни рыбаков
* Песня «Сульби тхарён» – Ю Чжи Сук (вокал)
* Песня «Ловля анчоусов» – Пак Кви Хи, Ан Сук Сон (вокал, цитра каягым)
* «Песня ныряльщиц» – Ким Чжу Ок (вокал) и вокальный ансамбль
2020-05-20
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