



Весна традиционно считалась у рыбаков высоким сезоном, ведь в это время рыба шла на нерест. Чтобы облегчить свои хлопоты, рыбаки скрашивали свой труд песнями. Причём под каждое действие у них часто была специальная песня, например, песня для ловли анчоусов или песня, исполнявшаяся во время гребли. Прослушайте наш выпуск и познакомьтесь с корейскими рыбацкими песнями.





Выпуск 464. Песни рыбаков

* Песня «Сульби тхарён» – Ю Чжи Сук (вокал)

* Песня «Ловля анчоусов» – Пак Кви Хи, Ан Сук Сон (вокал, цитра каягым)

* «Песня ныряльщиц» – Ким Чжу Ок (вокал) и вокальный ансамбль