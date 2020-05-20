КНДР идёт на сближение с Россией

Ежегодный фестиваль K-pop будет проводиться в онлайн режиме
2020-05-20
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-05-21
В условиях затянувшегося тупика в отношениях с Вашингтоном северокорейское руководство, предпринявшее ранее шаги по укреплению отношений с Китаем, стремится к сближению с Россией. Девятого мая газета «Нодон синмун» сообщила, что северокорейский лидер Ким Чон Ын направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину в связи с 75-й годовщиной победы Советского Союза во Второй мировой войне. Это первое за пять лет послание лидера КНДР президенту России. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-20
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >