40-летие Движения за демократию

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18 мая на площади Демократии в городе Кванчжу прошла церемония по случаю 40-летия Движения за демократию. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие проходило в ограниченном формате – в присутствии 400 человек, в число которых вошли основные политические деятели, представители правящих и оппозиционных сил, участники Движения за демократию и их родственники. Церемония прошла на площади Демократии впервые, именно на этом месте раньше располагалась администрация провинции Чолла-Намдо – главный центр борьбы за демократию. Выступая на церемонии, президент РК Мун Чжэ Ин отметил, что правда о насилии со стороны государства обязательно должна быть раскрыта: если признания будут сделаны хотя бы сейчас, то в стране откроется путь к прощению и примирению.

День Движения за демократию был учреждён 9 мая 1997 года в память о борьбе народа и ценностях движения – демократии, прав человека и мира. Речь идёт об акциях протеста в городе Кванчжу, начавшихся 18 мая 1980 года, когда люди отказывались поддерживать новый военный режим и требовали демократии. Народные волнения развернулись сразу на следующий год после убийства президента Пак Чон Хи, ознаменовавшего окончание длительного режима правления. В стране было объявлено военное положение. Демонстрации в поддержку демократии разворачивались по всей стране, стычки между протестующими и армейскими частями приобретали всё более массовый характер, появились жертвы. Протестующие смогли захватить город Кванчжу, однако утром 27 мая правительственные войска напали на администрацию провинции Чолла-Намдо, где находился главный штаб протестующих, и жестоко подавили восстание спустя десять дней после его начала. Сначала события 1980 года определялись как восстание в городе Кванчжу, однако в 1988 году Национальное собрание переименовало эти события в Движение за демократию города Кванчжу. В 1995 году был принят специальный закон, по которому бывшие президенты РК Чон Ду Хван и Ро Дэ У были признаны виновными в убийстве людей с целью подавления беспорядков. События Движения за демократию наложили огромный отпечаток на историю современной Кореи и легли в основу южнокорейской демократии. До сих пор осталось много нераскрытых фактов подавления восстания. Не исключается и версия участия северокорейских войск.