МИД Японии опубликовал «Синюю книгу по дипломатии»

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Правительство РК выразило протест по поводу очередных притязаний Японии на южнокорейские острова Токто. 19 мая министерство иностранных дел Японии представило «Синюю книгу по дипломатии» 2020 года, в которых РК была описана как «важное соседнее государство», которое, однако, незаконно занимает исконно японские острова. Фраза о важности РК снова вошла в документ впервые за последние три года, в остальном позиция Японии по отношению к РК осталась неизменной. Размещение южнокорейского гарнизона «на островах Такэсима» является совершенно необоснованным международным законодательством, говорится в тексте документа. Такэсима – это японское название островов Токто. Формулировка японской позиции сохранена в точности как в прошлом году. При этом более жёсткое выражение «незаконная оккупация» используется в «Синей книге» уже третий год подряд. Что касается жертв сексуального насилия в японской армии, то в «Синей книге» говорится, что выражение «сексуальное рабство» не соответствует истине. Эта проблема была урегулирована ещё в 2015 году в соответствующем двустороннем соглашении, говорится в документе. В прошлом году отношение к этому вопросу было описано точно так же.

«Синяя книга по дипломатии» публикуется министерством иностранных дел Японии ежегодно начиная с 1957 года. Этот документ – своего рода справочник о дипломатической ситуации и её перспективах, о положении Японии в мире. Другими словами, «Синяя книга» отражает официальное отношение японского правительства к различным вопросам. В связи с опубликованным документом министерство иностранных дел РК выразило резкий протест старшему советнику-посланнику посольства Японии в Сеуле и потребовало немедленного изменить текст документа, так как острова Токто являются исконно корейской территорией с исторической, географической точки зрения и согласно международному законодательству.