Новая «холодная война» между США и КНР

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Трения между США и КНР приобретают всё более серьёзный характер, получив негласное название «новой холодной войны». Суть напряжённых отношений сводится к установлению ответственности за распространение COVID-19 по всему миру. Вашингтон обвиняет Пекин сразу по двум пунктам – за появление вируса в Китае и за сокрытие информации на раннем этапе распространения вируса, что нанесло колоссальный ущерб всему миру. В то же время Вашингтон оказывает давление и на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Президент США Дональд Трамп требует от ВОЗ существенных улучшений в течение 30 дней, иначе США прекратят финансирование организации. Вашингтон обвиняет ВОЗ в содействии Китаю и отсутствии надлежащих действий. Пекину Вашингтон пригрозил разрывом всех имеющихся отношений. Такая возможность подтверждается тем, что США уже возобновили торговые войны с Китаем. В частности, запрет на поставку полупроводников в китайскую телекоммуникационную компанию Huawei теперь расширен до мирового масштаба. Если раньше он действовал только в отношении американских компаний, то теперь действует и в отношении всех иностранных компаний, использующих американские технологии. Кроме того, от китайских компаний, представленных на американском фондовом рынке, отныне требуются более строгая бухгалтерская отчётность, а так называемая «система экономического процветания», объединяющая в экономический блок проамериканские государства, нацелена на изоляцию Китая. Давление на Китай оказывается также по военным и политическим вопросам. Яркие тому примеры - проход американского эсминца в Тайваньском проливе, рокировка авианосной ударной группировки и другие невооружённые действия, активная поддержка Тайваня с началом второго срока правления президента Цай Инвэнь и даже обвинение Китая в ущемлении прав человека национальных меньшинств.

РК может оказаться в весьма щепетильном положении, так как и США, и Китай важны для страны с точки зрения потребления и поставок. Подобные трения могут негативно повлиять на южнокорейский экспорт, что уже доказано на примере размещения американских комплексов ПРО THAAD на Корейском полуострове, когда ответные меры Китая нанесли серьёзный ущерб двусторонним торговым отношениям.