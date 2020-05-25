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Сергей Коренской из Волгограда, часть 1

#Вы в эфире l 2020-05-24

Воскресный журнал

Сергей Коренской из Волгограда, часть 1

Краткое содержание выпуска

#Знакомство с Сергеем Коренским

#Радио как досуг

#Волгоград - зелёный город

#Астрономия и бухгалтериский учёт: разные стороны одного человека

#Оптимизм - наше всё

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