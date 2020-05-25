Исполнители песен в жанре трот

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В последние годы в Корее набирает популярность песенный жанр трот. Свидетельством тому является множество замечательных певцов, появившихся на корейской эстраде. Немалая в этом заслуга принадлежит музыкальным шоу телеканала TV Chosun «Мистер трот» (미스터트롯) и «Мисс трот» (미스트롯). В первую очередь, стоит выделить певицу Сон Га Ин (송가인). На сегодняшний день это одна из основных исполнительниц песен в жанре трот в Корее. К сожалению, её путь к успеху был непростым и очень долгим. Сон Га Ин дебютировала в 2012 году и долгое время оставаясь неизвестной общественности. Лишь семь лет спустя певица приобрела широкую известность благодаря участию в музыкальном телешоу «Мисс трот». Сон Га Ин в действительности обладает неповторимыми вокальными данными, а песни в её исполнении, что называется «берут за душу». Певице всего 33 года и она активно занимается творческой деятельностью. В конце марта она записала песню «Разлука на автобусной остановке» (이별의 버스 정류장) в дуэте с Ю Сан Сылем, о котором речь пойдёт чуть позже. В качестве первой композиции рубрики прозвучала песня «Неизвестная актриса» (무명의 배우), которую Сон Га Ин исполнила в первом раунде финала передачи «Мисс трот».

Другая участница телешоу «Мисс трот» Пак Чи Мин (박지민), известная под сценическим псевдонимом «Хон Чжа» (홍자), также заслуживает особого внимания. Она дебютировала в 2012 году выпустив музыкальную пластинку «Почему ты молчишь» (왜 말을 못해) с одноимённым заглавным треком. Тогда певица выступала под собственным именем. Позднее она дебютировала под псевдонимом «Хон Чжа». Пак Чи Мин как и Сон Га Ин приобрела известность после участия в телешоу «Мисс трот», в котором заняла почётное третье место. На сегодняшний день в её активе один мини и один полноформатный музыкальные альбомы. В продолжение рубрики прозвучала песня «Иди сюда» (여기요), которую Пак Чи Мин исполнила в финале передачи «Мисс трот». Особую изюминку выступлению придала хореография в стиле гавайских танцев. Сама песня повествует о том, что любимая, которую ищет молодой человек, находится рядом здесь. Композиция очень яркая и заряжает позитивной энергией.

Говоря об исполнителях в стиле трот, хочется отметить восходящую звёздочку по имени Чон Дон Вон (정동원). 14-летний парень несмотря на свой юный возраст уже успел заявить о себе. В 2018 году он одержал победу в конкурсе песен телеканала KBS, а в 2020 году принял участие в передаче «Мистер трот», в котором занял пятое место. Чон Дон Вон часто появляется на телевидении. В прошлую субботу вышел выпуск развлекательной передачи «Близкие братья» (아는 형님) с его участием. Было очень интересно узнать различные факты из его жизни. Оказывается, что дедушка Чон Дон Вона очень любил песни в жанре трот, возможно, это оказало большое влияние на музыкальную карьеру юноши. Добавлю, что Чон Дон Вон обладает отменными вокальными данными, особый шарм ему придаёт диалект провинции Кёнсандо. В прошлом году певец выпустил первый музыкальный сборник Miracle. В него вошли шесть музыкальных дорожек с заглавным треком «Давайте почитать родителей» (효도합시다). Это третья композиция рубрики этой недели.

В заключении прозвучала музыкальная композиция «Пятый выход станции Хапчон» (합정역 5번 출구) в исполнении начинающего певца в жанре трот Ю Чжэ Сока (유재석). Это известный в Корее телеведущий. Певцом он стал совсем недавно - в ноябре прошлого года. За это время Ю Чжэ Сок успел выпустить два сингла и один мини-альбом. Артист выступает под псевдонимом «Ю Сан Сыль» (유산슬). Все дело в том, что он не хотел использовать своё собственное имя, поэтому выбрал незамысловатое название блюда китайской кухни из мяса и морепродуктов.