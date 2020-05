Не пропустите онлайн-концерт от TikTok с участием корейских звёзд

В среду, 27 мая, состоится онлайн лайв-концерт TikTok Stage with Hiphopplaya с участием 22 популярных корейских исполнителей в жанре хип-хоп. В список вошли такие имена как Epik High (에픽하이), Джесси (제시), Пак Чэ Бом (박재범), Зико (지코), Краш (크러쉬), Хейз (헤이즈), Чхан Мо (창모), Дин (딘) и многие другие певцы. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через аккаунт платформы TikTok (@tiktok_stage). Вырученные с каждого зрителя 50 центов в рамках благотворительной кампании будут переданы в НКО Community Chest of Korea. В понедельник, 25 мая, состоится другой онлайн-концерт корейской поп-музыки TikTok Stage Live From Seoul, в котором примут участие APINK (에이핑크), AKMU (악동뮤지션), Oh My Girl (오마이걸) и другие звёзды корейской эстрады.