Продюсеры KBS стали ютуберами

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Телеканал KBS1 в рамках передачи DOCU INSIGHT (다큐 인사이트) в прошлый четверг, 21 мая, представил первую серию документального фильма «Помешанные на рейтинге продюсеры» (시청률에 미친 PD들), посвящённого резко возросшей роли YouTube во всём мире, в частности, в Республике Корея. Два продюсера KBS Чон Ён Чжэ (정용재) и Чо Ён Чжун (조영중) в ходе проекта на восемь месяцев стали ютуберами. Чон Ён Чжэ открыл канал, в котором снимал видеоролики на различную тематику. Другой продюсер Чо Ён Чжун как отец трёх детей решил создать канал о воспитании подрастающего поколения и спорте. Во время съёмок видеороликов в качестве гостей были приглашены популярные в Корее ютуберы. Особое внимание заслуживают истории девушки из Пусана Ян Пхан (양팡), у которой более 2,5 млн подписчиков, и известного в Корее кулинара Пэк Чон Вона (백종원). Показ заключительной серии состоится на телеканале KBS1 28 мая в 22:00 по местному времени.