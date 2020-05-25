Певец Ким У Сок из X1 представил сольный альбом

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Экс-участник группы X1 (엑스원) Ким У Сок (김우석) в понедельник, 25 мая, представил первую сольную работу 1ST DESIRE [GREED]. Заглавный трек получил название «Красная луна» (적월), - сообщили в продюсерском агентстве TOP Media. Напомним, Ким У Сок в 2019 году принял участие в реалити-шоу PRODUCE X 101, в котором занял второе место. В том же году дебютировал в составе бой-бэнда X1. Позднее, 6 января 2020 года, коллектив официально объявил о своём роспуске в связи со скандалом вокруг результатов голосования музыкальных шоу «на выживание» телеканала Mnet.