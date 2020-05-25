Рэпер Чхи Тха исполнила роль в фильме «Безотлагательный интерес»

Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
2020-05-25
Корейская рэп-исполнительница Ким Ын Ён (김은영), более известная под псевдонимом Чхи Тха (치타) дебютировала в кино. 27 мая, в среду, состоится премьера фильма «Безотлагательный интерес» (초미의 관심사), в котором артистка исполнила одну из главных ролей. Сюжет фильма развивается в столичном округе Итхэвон. Ким Ын Ён в роли кореянки Сун Док вместе со своей матерью отправляется на поиски сестры, которая неожиданно пропала с большой суммой денег. По словам Ким Ын Ён, в процессе съёмок она приобрела не только актёрский опыт, но и нашла свою любовь. Певица также исполнила саундтрек к данному фильму.
2020-05-25
2020-05-25 16:30:01
2020-05-25 14:25:21
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