Борьба за мой путь (12) 못 참아

Диалог недели

최애라 (Чхве Э Ра)：냉장고에 있는 거 꺼내먹으란 말도 못해?

Я что даже не могу сказать тебе, что можно взять из холодильника?

고동만 (Ко Дон Ман)：어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면

나는 못 참아.

Да, не говори. Я не выношу, когда ты перед глазами крутишься и заговариваешься со мной.

그러니까, 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.

Так, если ты не будешь снова со мной встречаться, даже не разговаривай со мной.

최애라 (Чхве Э Ра): 하... 저 새끼는 헤어져도 저렇게 돌직구야...

Ха... он даже после расставания говорит со всей прямотой.





Фраза недели

못 참아

[Мот чхама]

Я не выношу





Грамматика

못 – наречие, указывающее отрицание какого-либо действия, которое означает «не». 참아 – глагол 참다 «терьпеть, выдерживать» в повелительном наклонении и в форме разговорной стили речи. Все вместе получается 못 참아 «я не выношу».





Внимание

☞ в форме официально-вежливого стиля речи 못 참습니다

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи 못 참아요



