Борьба за мой путь (12) 못 참아

Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
2020-05-25
#Говорим как герои сериалов l 2020-05-24
Диалог недели
최애라 (Чхве Э Ра)：냉장고에 있는 거 꺼내먹으란 말도 못해?
Я что даже не могу сказать тебе, что можно взять из холодильника?
고동만 (Ко Дон Ман)：어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면
나는 못 참아.
Да, не говори. Я не выношу, когда ты перед глазами крутишься и заговариваешься со мной.
그러니까, 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
Так, если ты не будешь снова со мной встречаться, даже не разговаривай со мной.
최애라 (Чхве Э Ра): 하... 저 새끼는 헤어져도 저렇게 돌직구야...
Ха... он даже после расставания говорит со всей прямотой.
Фраза недели
못 참아
[Мот чхама]
Я не выношу
Грамматика
못 – наречие, указывающее отрицание какого-либо действия, которое означает «не». 참아 – глагол 참다 «терьпеть, выдерживать» в повелительном наклонении и в форме разговорной стили речи. Все вместе получается 못 참아 «я не выношу».
Внимание
☞ в форме официально-вежливого стиля речи 못 참습니다
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи 못 참아요
2020-05-25
2020-05-25 16:30:01
2020-05-25 14:25:21
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