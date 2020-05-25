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Борьба за мой путь (12) 못 참아

#Говорим как герои сериалов l 2020-05-24

Говорим как герои сериалов

Диалог недели

최애라 (Чхве Э Ра)：냉장고에 있는 거 꺼내먹으란 말도 못해?

Я что даже не могу сказать тебе, что можно взять из холодильника? 

고동만 (Ко Дон Ман)：어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 

나는  참아

Да, не говори. Я не выношу, когда ты перед глазами крутишься и заговариваешься со мной.

그러니까, 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.

Так, если ты не будешь снова со мной встречаться, даже не разговаривай со мной.

최애라 (Чхве Э Ра): 하... 저 새끼는 헤어져도 저렇게 돌직구야...

Ха... он даже после расставания говорит со всей прямотой.


Фраза недели

못 참아

[Мот чхама] 

Я не выношу


Грамматика 

– наречие, указывающее отрицание какого-либо действия, которое означает «не». 참아 – глагол 참다 «терьпеть, выдерживать» в повелительном наклонении и в форме разговорной стили речи. Все вместе получается 못 참아 «я не выношу».


Внимание

☞ в форме официально-вежливого стиля речи 못 참습니다

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи 못 참아요


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